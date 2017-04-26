تنطلق في التاسعة والنصف من صباح اليوم الأربعاء، بمقر مشيخة الأزهر الشريف في الدراسة، الجلسة الثانية من الحوار بين مجلس حكماء المسلمين الذي يترأسه الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وبين مجلس الكنائس العالمي، وذلك في إطار الجولة الخامسة من الحوار بين حكماء الشرق والغرب

وتنعقد هذه الجولة من الحوار بين مجلس حكماء المسلمين ومجلس الكنائس العالمي تحت عنوان: |دور القادة الدينيين في تفعيل مبادرات المواطنة والعيش المشترك|، وذلك بحضور أعضاء مجلس حكماء المسلمين، وأعضاء مجلس الكنائس العالمي والأمين العام لمجلس الكنائس القس الدكتور أولاف فيكس.وتتناول هذه الجولة من الحوار العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، منها: آليات تفعيل مبادرات المواطنة والعيش المشترك، ودور القادة الدينيين في نشر قيم التعايش والتسامح. وعقب انتهاء جولة الحوار يزور أعضاء مجلس الكنائس العالمي، مركز الأزهر العالمي للرصد والترجمة والفتوى الإلكترونية، وذلك للاطلاع على الجهود التي يقودها الأزهر الشريف في مواجهة الفكر المتطرف وتصحيح المفاهيم المغلوطة.