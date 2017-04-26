يستعرض الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأربعاء، خلال فعاليات اليوم الثاني من أعمال المؤتمر الوطني الدوري الثالث للشباب، والمنعقد حاليا بمدينة الإسماعيلية، تفاصيل أداء قناة السويس الجديدة وزيادة معدلات تنميتها، خلال جلسة آفاق التنمية المستدامة في قطاعي النقل والإسكان وآفاق التنمية بمحور قناة السويس

كما يستعرض مميش خطة تطوير الميناء وزيادة قدرته التنافسية على الصعيد العالمي، فضلا عن مشروعات التنمية بمدن القناة وإنشاء موانئ ومناطق صناعية جديدة.وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، أعمال المؤتمر الوطني الدوري الثالث للشباب، والمنعقد خلال الفترة 25-27 أبريل الجاري بمدينة الإسماعيلية، بمشاركة مئات من شباب الجامعات والأحزاب السياسية، وبحضور رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، والعديد من الوزراء وكبار مسئولي الدولة وأعضاء مجلس النواب، والقيادات السياسية والخبراء الاقتصاديين والمجتمع المدني.