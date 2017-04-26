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برنامج ثاني أيام المؤتمر الدوري للشباب بالإسماعيلية بحضور السيسي
افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الثلاثاء، أعمال المؤتمر الوطني الدوري الثالث للشباب، والمنعقد خلال الفترة 25-27 أبريل الجاري بمدينة الإسماعيلية، بمشاركة مئات من شباب الجامعات والأحزاب السياسية، وبحضور رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، والعديد من الوزراء وكبار مسئولي الدولة وأعضاء مجلس النواب، والقيادات السياسية والخبراء الاقتصاديين والمجتمع المدني
وتبدأ فعاليات اليوم الثاني اليوم الأربعاء، بجلسة أولى في العاشرة صباحًا، وستخصص للحديث عن آفاق التنمية المستدامة في قطاعي «النقل والإسكان» وآفاق التنمية بمحور قناة السويس، ويتحدث رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل ووزيرا |النقل والإسكان| ورئيس هيئة قناة السويس مهاب مميش ومجموعة من الشباب في نقاش مفتوح.وتبدأ الجلسة الثانية الساعة 12 ظهرا وهي مخصصة لمواجهة ارتفاع الأسعار ما بين المسئوليات والواجبات للدولة والمجتمع والمواطن، ويتحدث فيها رئيس الوزراء ووزراء (التموين والتخطيط والتضامن) ونائب وزير الزراعة وعدد من الشباب ثم يجرى نقاش مفتوح.وتبدأ الجلسة الثالثة في الخامسة والنصف بعنوان |اسأل الرئيس| عن أهم استفسارات الشباب لرئيس الجمهورية وسيكون هناك نقاش بين الشباب والرئيس السيسي.ويختتم اليوم الثاني بمحاكاة مراحل الاقتصاد المصري ويتحدث فيها كل من المهندسة سارة البطوطي، وهاني يحيى فرحات ومحمد فريد صالح والدكتور أحمد عبد الحافظ عبد الوهاب والدكتورة إيناس زكريا والدكتور أمير طاهر ثم نقاش مفتوح.
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