البحيرة - أحمد نصرة:اندلع حريق هائل، صباح اليوم الأربعاء، في جراج أتوبيسات شركة غرب الدلتا، بشارع النصر في مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة

تم الدفع بخمس سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، الذي تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه قبل امتداده إلى عشرات الأتوبيسات المتوقفة بالجراج.

أسفر الحريق عن تدمير أتوبيسين و3 سيارات ملاكي، فيما ذكر مصدر أمني أن المعاينة الأولية تشير إلى احتمالية الماس الكهربائي سببًا للحريق، الذي حرر به المحضر اللازم، وأحيل إلى النيابة.

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