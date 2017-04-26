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ياسين التهامي يحيي الليلة الختامية لمولد السيدة زينب
26
ابريل
2017
05:43 AM
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أحيا الشيخ ياسين التهامي، منذ قليل، الليلة الختامية، لمولد السيدة زينب؛ وسط حلقات الإنشاد والذكر
واحتفل الآلاف من أتباع ومريدي الطرق الصوفية بالليلة الختامية لمولد السيدة زينب، وسط حلقات الذكر والإنشاد الديني، احتفاءً بهذه المناسبة، التي اعتادوا إقامتها في مثل هذا التوقيت من كل عام، فيما عززت قوات الأمن من تواجدها، وتفقد العميد طارق راشد مأمور قسم السيدة، الأحوال الأمنية بمحيط المسجد، وتم الدفع بسيارات الحماية المدنية تحسبا لأي طارئ.
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