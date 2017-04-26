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برلماني: مشروع تعديل قانون الأزهر الشريف يثير الشبهات
قال النائب السيد حجازي، عضو مجلس النواب، إن مشروع تعديل قانون تنظيم الأزهر الشريف والهيئات التابعة إليه، المقدم من النائب محمد أبو حامد وآخرين، يثير العديد من علامات الاستفهام في الوقت الحالي
وأضاف لـ|فيتو|، أن مشروع تعديل القانون، يبدو مما نشر بشأنه أنه يستهدف شيخ الأزهر بتحديد مدة ولايته وتعريضه للعقوبات وبالتالي فهو من شأنه النيل من شيخ الأزهر الشريف.وأوضح عضو مجلس النواب، أنه من الأفضل إشراك هيئة كبار العلماء وأساتذة الأزهر، في إعداد القانون الخاص بهم قبل أن يتم التقدم به إلى مجلس النواب، منعا لحدوث أزمة دون داع أو مبرر، مشيرًا إلى أن ما حدث من شأنه تأويل شائعات وشبهات أن البرلمان يسعى لاستهداف الأزهر الشريف، وهو الأمر غير المقبول. وتضمن مشروع القانون المقدم من النائب محمد أبو حامد، بشأن تعديل القانون رقم 103 لسنة 1961 لإعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، عدد من المواد التي تحدد مدة ولاية الإمام الأكبر بست سنوات وتجيز إحالته للتحقيق، وأيضا إجراءات لفصل جامعة الأزهر عن المشيخة.
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