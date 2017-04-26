تمكنت إدارة التأمين بمطار القاهرة الدولى برئاسة العميد زينهم الشورى من ضبط راكب حاول تهريب مواد مخدرة إلى الشارقة على رحلة الخطوط العربية، حيث تم ضبطه بعقار الترامادول المخدر و حشيش وزن ١٠٠ جرام أثناء اتخاذ الإجراءات التأمينية المتبعة على الركاب