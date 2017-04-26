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إحباط تهريب حشيش وترامادول إلى الشارقة
26
ابريل
2017
02:15 AM
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تمكنت إدارة التأمين بمطار القاهرة الدولى برئاسة العميد زينهم الشورى من ضبط راكب حاول تهريب مواد مخدرة إلى الشارقة على رحلة الخطوط العربية، حيث تم ضبطه بعقار الترامادول المخدر و حشيش وزن ١٠٠ جرام أثناء اتخاذ الإجراءات التأمينية المتبعة على الركاب
وتم ضبط راكب آخر حاول تهريب أقراص مقسومة لعقار التامول المخدر إلى كوانزو على رحلة المصرية وقد وزنت المضبوطات ١٥ جراما.
وأمر اللواء فهمي مجاهد مساعد وزير الداخلية لأمن المطار باتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
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