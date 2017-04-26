التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم، مع مجموعة من شباب محافظات القناة وسيناء، وذلك في إطار فعاليات المؤتمر الوطني الدوري الثالث للشباب المنعقد خلال الفترة 25-27 أبريل الجاري بمدينة الإسماعيلية

واستهل الرئيس اللقاء بتوجيه التهنئة والتحية للشعب المصري بمناسبة الاحتفالات بذكرى تحرير سيناء، مشيداً بصمود وصبر وتماسك المصريين خلال هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها مصر والتي تشهد سقوط الشهداء من أبناء الوطن دفاعاً عنه، كما وجه الرئيس التحية والتقدير لأهالي سيناء، مشيداً بما قدموه من تضحيات غالية على امتداد مسيرة الوطن.

وقد دار أثناء اللقاء حوار مفتوح مع الشباب عرضوا خلاله استفساراتهم ومشكلاتهم واقتراحاتهم، حيث أكد الرئيس مجدداً تقديره العميق لأهالي سيناء، مشدداً على أن مصر لن تنسى تضحياتهم الكبيرة سواء في الماضي أو في الحاضر.

وأشار الرئيس إلى أن الدولة حريصة على تكثيف جهود التنمية في سيناء ودفعها قدماً، منوهاً إلى أن ما يُنفق على التنمية في سيناء يفوق ما يتم إنفاقه على أيٍ من محافظات الجمهورية وذلك بهدف تعويض أهالي سيناء عما عانوه خلال العقود الماضية. وأشار الرئيس في هذا الصدد إلى تخصيص 10 مليار جنيه لإنشاء قرى بدوية متكاملة لتلبية احتياجات أهالي سيناء.

كما أشار وزير التموين في هذا الإطار إلى أنه تم رفع الاحتياطي الاستراتيجي من السلع التموينية في سيناء بما يكفي 4 أشهر.

ورداً على عدة استفسارات بشأن الأوضاع الاقتصادية، أكد الرئيس أن الظروف التي تمر بها مصر ذات طبيعة مؤقتة، مؤكداً ثقته الكاملة في قدرة المصريين على تجاوز هذه المرحلة من خلال التكاتف والصبر والعمل الجاد.

كما أكد الرئيس أنه تم اتخاذ قرارات الإصلاح الاقتصادي ابتغاءً لمصلحة الوطن والمواطنين فقط ودون النظر لأية عوامل أخرى، ولتجنب عواقب أخطر في حالة عدم اتخاذ هذه القرارات، مشيراً إلى خطورة استمرار مشكلة الزيادة السكانية المرتفعة من حيث التهامها لعوائد التنمية التي يتم تحقيقها.

وأشار الرئيس إلى الجهود التي تبذلها الدولة على عدد من المحاور لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتوفير المزيد من فرص العمل وتحقيق التنمية الشاملة، حيث نوه سيادته إلى أنه جاري إنشاء مدينة ساحلية على أعلى مستوى في شرق بورسعيد بطول 35 كم على ساحل البحر المتوسط. وأضاف الرئيس إلى أنه سيتم افتتاح الأنفاق الجديدة بقناة السويس خلال عام مما سيساعد على تسهيل حركة نقل السلع والأفراد بين سيناء وباقي محافظات الجمهورية.

كما أكد الرئيس أن الدولة جادة في محاولات السيطرة على الأسعار دون الإخلال بآليات السوق من خلال تنفيذ مشروعات كبرى في مجالات الغذاء وغيرها بحيث يلمس المواطنون العائد في أسرع وقت.

وأشار الرئيس في هذا الصدد إلى الانتهاء في 30 يونيو من العام المقبل من انشاء أكبر مصنع للفوسفات في مصر والذي سيعمل على معالجة الفوسفات لتعظيم القيمة المضافة منه. كما أكد الرئيس أنه سيتم افتتاح المرحلة الاولي من مدينة الأثاث بدمياط خلال أيام لتحقيق الاستفادة القصوى من الميزات التنافسية التي تملكها مصر في هذه الصناعة، فضلاً عن مدينة الجلود في منطقة الروبيكي، وطرح 40 مليون متر مربع في المنطقة الصناعية شرق بورسعيد، ومزارع سمكية على مساحة 19 ألف فدان شرق القناة.

وفي هذا الإطار، تحدث عدد من الوزراء، حيث أوضح وزير التجارة والصناعة إلى أنه تم طرح 11 مليون متر مربع اراضي صناعية عام 2016، مقابل 9 مليون متر مربع خلال الفترة من 2007 إلى 2015، مشيراً الي طرح 15 مليون متر اراضي صناعية خلال العام الجاري، مع تخصيص أجزاء منها للصناعات الصغيرة والمتوسطة. كما نوه وزير الإسكان إلى أنه جاري تنفيذ مشروعات لمعالجة المياه معالجة ثلاثية بحجم يصل إلى 5 مليار متر مكعب سنوياً، فضلاً عن تحلية مياه البحر لإضافة 2-3 مليار متر مكعب سنوياً من المياه. وأشار وزير الإسكان كذلك إلى أنه يتم تنفيذ 600 ألف وحدة إسكان اجتماعي جديدة، منها 100 ألف وحدة في إقليم قناة السوي، بما يمثل 15٪ من مشروع الإسكان الاجتماعي على مستوى الجمهورية. كما أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه تمت مضاعفة قيمة المعاشات 3 مرات خلال السنوات الماضية، وأضاف رئيس الوزراء أن الدعم المقدم من الدولة للمعاشات بلغ 52 مليار جنيه عام 2016/2017، وسيصل إلى 62 مليار جنيه عام 2017/2018.



ورداً على عدة استفسارات ومشكلات عرضها الشباب من محافظة السويس، وجه الرئيس بقيام صندوق تحيا مصر بالعمل على رفع كفاءة معامل كلية الهندسة بجامعة السويس، وكذا مساهمة الصندوق في توفير الظروف المناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة في السويس، وكذلك تشكيل لجنة من الجهات المعنية لمراجعة نسب التلوث في السويس واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.



ورداً على استفسار بشأن موقف الرئيس من الانتخابات الرئاسية المقبلة، دعا الرئيس جميع المصريين للمشاركة بكثافة في الانتخابات والتعبير بحرية عن آرائهم أياً كانت، مؤكداً احترامه لقرار الشعب المصري ونزوله على رغبته في هذا الشأن.



وفي ختام اللقاء، رحب الرئيس باقتراح أحد الشباب إعلان عام 2018 عاماً لذوي الاحتياجات الخاصة، وفي هذا الإطار أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي أن القانون المختص بهذا الشأن معروض حالياً أمام مجلس النواب لمناقشته تمهيداً لصدوره.