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إحباط محاولة تهريب مستلزمات طبية بحوزة راكب تركي في مطار القاهرة
تمكنت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، برئاسة أسامة مصطفى مدير الجمرك، من ضبط محاولة تهريب كمية من أدوات ومستلزمات طب وجراحة الأسنان وذلك بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 والمواد 15 و121 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته
وأفاد مصدر جمركي، في أثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب رحلة الخطوط التركية القادمة من إسطنبول، اشتبه أحمد أبو بكر مأمور اللجنة في راكب تركي، وبالعرض على مصطفى السيد مدير الصالة الخضراء قرر تمرير الحقائب الخاصة به على جهاز الفحص بالأشعة X-RAY بمعرفة عمر سالم المأمور المعين على الجهاز حيث تبين وجود أجسام معتمة، وتم تكليف أحمد عمر مأمور الصالة الخضراء بتفتيش الراكب، حيث تبين وجود 454 علبة عبارة عن تركيبات وبودرة وحشو وأدوات ومستلزمات لطب وجراحة الأسنان.وقرر إبراهيم عبد اللطيف مدير عام مبنى جمارك الركاب رقم 3 اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 55 لسنة 2017.يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور مجدي عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك، وسامي عبدالرحمن رئيس الإدارة المركزية لتفتيش الركاب بجمارك القاهرة بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.
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