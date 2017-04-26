وأفاد مصدر جمركي، في أثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب رحلة الخطوط التركية القادمة من إسطنبول، اشتبه أحمد أبو بكر مأمور اللجنة في راكب تركي، وبالعرض على مصطفى السيد مدير الصالة الخضراء قرر تمرير الحقائب الخاصة به على جهاز الفحص بالأشعة X-RAY بمعرفة عمر سالم المأمور المعين على الجهاز حيث تبين وجود أجسام معتمة، وتم تكليف أحمد عمر مأمور الصالة الخضراء بتفتيش الراكب، حيث تبين وجود 454 علبة عبارة عن تركيبات وبودرة وحشو وأدوات ومستلزمات لطب وجراحة الأسنان.وقرر إبراهيم عبد اللطيف مدير عام مبنى جمارك الركاب رقم 3 اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 55 لسنة 2017.يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور مجدي عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك، وسامي عبدالرحمن رئيس الإدارة المركزية لتفتيش الركاب بجمارك القاهرة بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.