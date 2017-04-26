



يشارك في المؤتمر 1200 شابًا وفتاة من مختلف الفئات العمرية، يمثلون إقليم القناة والمحافظات الأخرى.



وبدأت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بتلاوة القرآن الكريم، أعقبها فقرة عن عيد تحرير سيناء، وفيلمًا تسجيلياً عن بطولات أبناء القناة وبسالة شعبها، وكذلك ذكريات الأهالي حول أحداث العدوان علي مر التاريخ والنصر.



وبعد انتهاء الجلسة الافتتاحية عقد الرئيس السيسي لقاءً مع مجموعة تضم 150 شاباً من مدن القناة وسيناء للاستماع الى مطالبهم ومشاكلهم.



وتضمنت إجابات السيسي على الأسئلة المختلفة التي وجهت له، عدّة رسائل كان في مقدمتها تأكيد إيمانه في الشعب المصري، وصموده في مواجهة التحديات المختلفة، قائلًا: |المصريين صامدون متماسكون صابرون|، موجهًا التحية إلى أهالي سيناء، لما قدموه من تضحيات خلال السنين الماضية، وحتى الآن.



واستجاب الرئيس لطلب أحد أهالي شمال سيناء بمشاركة شخصين أو ثلاث شخصيات من سيناء في لجنة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، وذلك لتحديد احتياجات المحافظة.



وكشف السيسي، عن حجم إنفاق الدولة على التنمية في سيناء بما يفوق أي محافظة أخرى على مستوى الجمهورية، وتخصيص 10 مليار جنيه لإنشاء قرى بدوية متكاملة في سيناء، مشيرًا إلى أن مدينة رفح الجديدة لم يتم تنفيذها لعدم الاستقرار.



وأوصى الرئيس، بتشكيل لجنة من الرقابة الإدارية لمراجعة الاشتراطات البيئية للمصانع، وذلك رداً على سؤال إحدى الفتيات من سيناء عن معدل التلوث البيئي، لافتاً إلى أن هناك مشروعات سيتم افتتاحها للطرق التي تؤدى إلى سيناء.



وقال إن الاستقرار والأمن هو مفتاح تنشيط السياحة الحقيقي في مصر، مشيرًا لتضرر قطاع السياحة في مصر نتيجة ضربات الإرهاب، كاشفًا عن اكتشاف لأنفاق على المنطقة الحدودية بسيناء بطول 3 كيلو متر وبعمق 35 مترًا، فعبر هذه الأنفاق يمكن دخول وخروج سيارات من مصر وهو ما قد يؤثر على أمن المنطقة وسلامها.



وكشف الرئيس، خلال إجابته لأحد مواطني مدينة بورسعيد، عن إنشاء مدينة ساحلية على أرقى مستوى في شرق بورسعيد على البحر المتوسط على مساحة 35 كيلو متر.



30 يونيو 2018، تاريخ ردده السيسي خلال رده على إحدى الفتيات بعد سؤالها عن إهدار الفوسفات الموجود بالصحراء، واعدًا إياها بترقب نهاية يونيو القادم، حيث افتتاح أكبر مصنع للفوسفات في سعي الدولة لاستغلال الثروة المعدنية في مصر.



وقال الرئيس خلال الجلسة: |احنا مش هنبيع الوهم للمصريين|، لافتًا إلى ضعف الموازنة العامة، الذي يجب أن يوازيه تغيير للواقع، وبناء مصر من جديد وتعميرها بالصبر وزيادرة الاستثمارات ورفع الطاقة الإنتاجية للفرد.



|استحملوا يا مصريين شوية، وهتشوفوا هنعمل أيه|، هكذا أوصى السيسي المصريين، خلال جلسة المصارحة مع شباب القناة، واعدًا المصريين بضبط الأسعار وزيادة حجم التصدير.



وعن مشكلة البطالة، وعد السيسي باستمرار المحاولات الجادة من الحكومة للقضاء عليها، بتوفير فرص عمل للخريجين، لافتًا إلى صعوبة استيعاب الاعداد الكبيرة من الخريجين سنويًا، في ظل حجم النمو السكاني المتزايد، حيث أن توفير فرصة عمل واحدة تتطلب من 100 ألف جنيه إلى 2 مليون جنيه.



وعن إهدار المحاجر لـ17 مليار جنيه، كشف السيسي عن تغيير القانون وتعديل التعريفات، في ضوء تشريع منظم لها، حيث تحتاج المنظومة إلى ضبط أكثر من ذلك.



|نعمل على بناء محطات معالجة ثلاثية الآن كمشاريع ضمن خطة الدولة في معالجة المياه|، قالها السيسي كاشفًا عن برنامج الدولة لمعالجة المياه وتحليتها، ردًا على شكوى أحد المشاركين من تلوث المياه وتأثيرها على الزراعة والحياه اليومية.



وأعلن السيسي عن عزمة التخلي عن الحكم لو أراد الشعب المصري ذلك، وقال: |قسمًا بالله العظيم، لو المصريين مش عاوزيني ما هقعد ثانية في المكان ده، وربنا يولي من يصلح|، مختتمًا حديثه خلال جلسة الحوار، بإعلان عام 2018 عامًا لذوي الاحتياجات الخاصة.​

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