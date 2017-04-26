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الشيخ محمود التهامي يحيي حفل الليلة الختامية لمولد السيدة زينب
26
ابريل
2017
00:00 AM
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حضر منذ قليل الشيخ محمود التهامي إلى ميدان السيدة زينب لإحياء الليلة الختامية لمولد السيدة زينب، وفور صعود |التهامي| إلى المنصة التف حوله الآلاف من المواطنين
يذكر أن الطرق الصوفية تحتفل اليوم الثلاثاء بالليلة الختامية لمولد السيدة زينب وسط تكثيف أمني من قبل رجال الشرطة.
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