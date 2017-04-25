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عاجل.. الإفراج عن 1051 سجينا في عيد تحرير سيناء
25
ابريل
2017
16:00 PM
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أعلنت وزارة الداخلية الإفراج عن 1051 من نزلاء السجون الذين تنطبق عليهم شروط العفو
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