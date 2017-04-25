عاجل.. الإفراج عن 1051 سجينا في عيد تحرير سيناء

أعلنت وزارة الداخلية الإفراج عن 1051 من نزلاء السجون الذين تنطبق عليهم شروط العفو

جاء ذلك في نبأ عاجل أفادت به فضائية إكسترا نيوز، والإفراج بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء.