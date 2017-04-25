-
رياضة
- «البدري» يستقر على استمرار محمد نجيب موسما جديدا
- محمد صلاح في التشكيل المثالي للأسبوع بالدوري الإيطالي
- برشلونة يحيي الذكرى الثالثة لوفاة مدربه «فيلانوفا»
- الزمالك: محمد مجدي يعود للتدريبات خلال أسبوع
- تحديد مباريات القطبين بربع نهائي الكأس عقب انتهاء دور الـ16 الأفريقي
- غدا.. «إيناسيو» يشرح أخطاء لقاء المصري للاعبي الزمالك
- رونالدو ينتظر الهدف رقم 400 مع ريـال مدريد أمام ديبورتيفو
- باريس سان جيرمان يفاوض 3 مهاجمين للموسم الجديد
- «رمزي» يستبعد لاعبي إنبي والمصري من معسكر مايو
- بالصور.. القصاص يحضر نهائي دوري منطقة القاهرة مواليد 2003 بالساحل
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
بالصور.. محافظ أسوان يسلم الأم المثالية 50 ألف جنيه ووسام الكمال
أسوان - إيهاب عمران: سلّم اللواء مجدى حجازي، محافظ أسوان، فادية عثمان سليم الفائزة بلقب الأم المثالية بالمحافظة، قلادة ووسام الكمال من الطبقة الثانية بجانب شيك بمبلغ 50 ألف جنيه أقرها رئيس الجمهورية خلال تكريمه للأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية فى احتفالية عيد الأم ويوم المرأة المصرية الشهر الماضي
وأكد محافظ أسوان في تصريحات صحفية، أن هذا التكريم يأتي تتويجًا لرحلة كفاح هذه السيدة التي تعتبر نموذجًا مثاليًا للأم المصرية العظيمة ودور الأمهات في خدمة المجتمع والوطن، حيث إنها واجهت ظروفًا صعبة مؤخرًا بوفاة والدتها وابنتها مما حال دون حضورها تكريم رئيس الجمهورية لها.
من جانبها أعربت فادية عثمان 57 سنة خلال لقائها مع محافظ أسوان عن سعادتها بهذا التكريم رغم الظروف الحزينة التى تمر بها، وعن قصة كفاحها قالت الأم المثالية الأولى على محافظة أسوان والتي تقيم بمنطقة نجع الشيمة بقرية أبو الريش قبلي بأنها تجيد القراءة والكتابة على الرغم من عدم حصولها على أي مؤهل دراسي.
يشار إلى أن فادية عثمان تمثل قصة كفاحها نموذجًا مشرف للمرأة المصرية، حيث إنه رغم وفاة زوجها منذ سنوات طويلة، كانت تعول أسرتها المكونة من 4 بنات، واللاتي حصلن على مؤهلات دراسية عليا، إلا أنه توفت ابنتها الكبرى في عام 2011 ثم ابنتها الثانية في 19 مارس الماضي، ولديها ابنتان إحداهما متزوجة، وفي نفس الوقت توفت والدة فادية في 21 مارس الماضي أي بعد وفاة ابنتها بيومين فقط.
التعليقات
المزيد في اخبار مصر
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)