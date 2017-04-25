سوهاج – عمار عبد الواحد:أعلن المحاسب أحمد حسين، وكيل وزارة التموين بسوهاج، توريد 499 طن قمح لصوامع شركة المطاحن بسوهاج والبلينا وطهطا، منذ بدء موسم الحصاد وحتى الآن





وأوضح في تصريحات صحفية، اليوم، أنه توجد تشديدات من الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ الإقليم على جميع الوحدات المحلية، بمتابعة توريد المزارعين للأقماح بجميع الشون والصوامع بنطاق كل وحدة محلية، وتذليل العقبات أمام المزارعين وتسهيل عملية التوريد.

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