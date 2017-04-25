اخبار مصر
-
رياضة
- «البدري» يستقر على استمرار محمد نجيب موسما جديدا
- محمد صلاح في التشكيل المثالي للأسبوع بالدوري الإيطالي
- برشلونة يحيي الذكرى الثالثة لوفاة مدربه «فيلانوفا»
- الزمالك: محمد مجدي يعود للتدريبات خلال أسبوع
- تحديد مباريات القطبين بربع نهائي الكأس عقب انتهاء دور الـ16 الأفريقي
- غدا.. «إيناسيو» يشرح أخطاء لقاء المصري للاعبي الزمالك
- رونالدو ينتظر الهدف رقم 400 مع ريـال مدريد أمام ديبورتيفو
- باريس سان جيرمان يفاوض 3 مهاجمين للموسم الجديد
- «رمزي» يستبعد لاعبي إنبي والمصري من معسكر مايو
- بالصور.. القصاص يحضر نهائي دوري منطقة القاهرة مواليد 2003 بالساحل
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
تموين سوهاج: توريد 499 طن قمح لصوامع المحافظة حتى الآن
25
ابريل
2017
13:11 PM
بواسطة
سوهاج – عمار عبد الواحد:أعلن المحاسب أحمد حسين، وكيل وزارة التموين بسوهاج، توريد 499 طن قمح لصوامع شركة المطاحن بسوهاج والبلينا وطهطا، منذ بدء موسم الحصاد وحتى الآن
وأوضح في تصريحات صحفية، اليوم، أنه توجد تشديدات من الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ الإقليم على جميع الوحدات المحلية، بمتابعة توريد المزارعين للأقماح بجميع الشون والصوامع بنطاق كل وحدة محلية، وتذليل العقبات أمام المزارعين وتسهيل عملية التوريد.
بواسطة
التعليقات
المزيد في اخبار مصر
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع