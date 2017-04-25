الإسماعيلية - إنجي هيبة:وصل الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان لمحافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، وتفقد المستشفى العام، لمتابعة التطورات به، والاستعدادات الصحية لاستقبال مؤتمر الحوار الوطني الثالث للشباب، الذي تستضيفه المحافظة لمدة 3 أيام





رافق الوزير، وفد وزاري رفيع المستوى، حيث يشارك بعدها وزير الصحة والسكان بفعاليات اليوم الأول للمؤتمر الوطني.



وفي السياق ذاته، أنهت مديرية صحة الإسماعيلية، الاستعدادات اللازمة، ورفعت درجة التأهب القصوى بالمستشفيات والوحدات الصحية التابعة لها، ومستشفيات جامعة قناة السويس.

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