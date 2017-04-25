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بالصور.. وزير التنمية المحلية خلال اجتماعه بـ5 محافظين: مفيش وقت للنوم
القليوبية - أسامه علاء الدين: عقد، الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، اجتماعًا، بمحافظي |القليوبية، والغربية، والدقهلية، وكفر الشيخ| داخل مجلس مدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، للتباحث حول آلية تطبيق مشروع |وظيفتك جنب بيتك|، بتلك المحافظات أسوة بالقليوبية
وقال |الشريف| خلال الاجتماع، الذي عقد، اليوم الثلاثاء، إن البوصلة تتغير، ومصر الآن تنتقل من الاستهلاك للصناعة، مطالبًا المحافظين، بالتنافس لخلق نصيب لكل محافظة من المليون فرصة عمل المزمع توفيرها من خلال المشروع.
وأضاف |الشريف|: |لا يوجد وقت للنوم أو التكاسل|، مطالبا محافظ القليوبية بافتتاح مصنع جديد كل شهر، بواقع مصنعين في كل قرية من قرى المحافظة.
ومن جانبه، قال اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، إن المحافظة تبدأ تنفيذ مشروع |وظيفتك جنب بيتك| الأسبوع المقبل، من خلال توقيع عقود إنشاء ٤ مصانع كمرحلة أولى.
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