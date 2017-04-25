غضب رئيس المستقلة لذوي الإعاقة لعدم تمثيل النقابة بمؤتمر الشباب في الإسماعيلية

الإسماعيلية - إنجي هيبة: عبّر بولا سعد، مؤسس ورئيس أول نقابة مستقلة لذوي الاحتياجات الخاصة بمدن القناة، عن غضبه من عدم تمثيل متحدي الإعاقة بالمؤتمر الوطني الثالث للشباب، والذي يعقد بمحافظة الإسماعيلية، بدءًا من اليوم الثلاثاء وحتى الخميس المقبل ولمدة 3 أيام

وتساءل |بولا|: |لماذا الإصرار على تهميش ذوي الاحتياجات الخاصة؟|، موجهًا رسالة للرئيس للسيسي بإعادة توجيه الجهاز التنفيذي لصالح ذوي الاحتياجات الخاصة ومتحدي الإعاقة، وتوفير فرص عمل ملائمة لقدراتهم.

وأكد |بولا| أن القوى العاملة توفر لهم فرص عمل غير مناسبة بالمناطق الصناعية وبمرتبات وصفها بـ|المخزية|، بالإضافة إلى عدم تفعيل الإعفاءات والخصومات على |كارنيهات| الشئون الاجتماعية.

كما وجه بولا بضرورة إعادة النظر في تفعيل المجالس والمؤسسات المعنية بذوي الاحتياجات الخاصة، على رأسها المجلس القومي لشئون الإعاقة غير المفعل، من وجهة نظره.

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