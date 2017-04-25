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عامل يقتل زوجته بسبب مصروف البيت في القليوبية
25
ابريل
2017
13:11 PM
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القليوبية - أسامه علاء الدين: شهدت مدينة قها بالقليوبية حادثًا مأساويًا، اليوم الثلاثاء، حيث قتل عامل زوجته خنقا، بسبب مصروف المنزل
تلقى المقدم محمد أشرف، رئيس مباحث قسم قها، بلاغا من الأهالي، بسماع صوت صراخ بأحد المنازل ووجود متوفية، فانتقل العميد حسام الحسيني، مفتش المباحث، وتبين وفاة |نورا عبدالمنعم عبدالعزيز|، 31 سنة، ربة منزل، ووجود آثار خنق حول رقبتها.
وبسؤال زوجها |سلامة. ع|، 41 سنة، عامل، اعترف بخنق زوجته بواسطة إيشارب، بسبب مشاجرات دائمة معها بسبب مصاريف المنزل، وقلة الإنفاق عليها وعلى أولادها، ومعايرتها له بعجزه عن الإنفاق على أسرته، رغم معرفتها بأنه عاطل عن العمل، ولا يستطيع تلبية متطلبات المنزل.
ألقت المباحث القبض على المتهم، وأحيل للنيابة لتتولى التحقيق.
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