المنيا ــ ريمون الراوي: نفذت وحدة تنفيذ الأحكام بمديرية أمن المنيا، 1240 حكمًا قضائيًا، خلال يوم واحد بمختلف مراكز المحافظة

تلقى اللواء فيصل دويدار، مدير أمن المنيا، إخطارًا من إدارة تنفيذ الأحكام بالمنيا، بتنفيذ 1240حكمًا قضائيًا منها 9 جنايات و690 حبسا جزئيا و237 حبسا مستأنفا و212 غرامة جزئية و35 غرامة مستأنفة و57 مخالفة.

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