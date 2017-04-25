



شملت الحركة نقل العميد عبدالغفور محمد المرسي إلى إدارة المركبات، والعقيد أشرف السيد صالح، مفتشا لفرقة بدر، والرائد محمد فاروق فتحي، القادم من مديرية أمن سوهاج ضابطًا بمركز كفر الدوار، والرائد أحمد محمد عزيز القادم من شرطة ميناء القاهرة الجوي ضابطًا بإدارة الترحيلات، والرائد سامي عبدالدايم القبانى من أمن سوهاج إلى ضابط بقسم شرطة دمنهور، والرائد شادي صلاح الدين، والنقيب أشرف سعيد مشهور، إلى قسم غرب النوبارية، والنقيب أحمد محمد مهران إلى إدارة تأمين الطرق.



كما تم نقل النقيب نصر عبد اللطيف نصر، من مديرية أمن كفر الشيخ إلى مركز شرطة الرحمانية، والنقيب عهد ضياء الدين جاد الحق من أكاديمية الشرطة إلى إدارة التدريب، والنقيب إبراهيم السيد لبيب من قطاع الأمن المركزي إلى قسم غرب النوبارية، والنقيب محمد مصطفى حلمي من مصلحة السجون إلى قوات الأمن، والنقيب علي شعبان نبوي إلى إدارة تامين الطرق.



كما تضمنت الحركة نقل المقدم هاني محمد يونس إلى إدارة الشكاوى، والمقدم خالد مجاهد، نائبا لمأمور مركز شرطة المحمودية، والمقدم تامر التركي رئيسا لقسم الطريق الصحراوي والعلمين، والرائد ياسر الشريف إلى مركز المحمودية، والرائد السيد تهامي قطب رئيسا لقسم محور، والنقيب يحي إدريس المليجى من قسم العلاقات والإعلام إلى رئيس قسم فرق الأمن، والنقيب أحمد الشهاوي إلى قسم الطريق الزراعي، والنقيب أنور محمد مرسي ضابطا بقسم كفر الدوار.



كما تم نقل النقيب مصطفى حلمي إلى إدارة تأمين الطرق، والنقيب يوسف البقلي إلى مركز شرطة الرحمانية، والنقيب السيد مصباح لإدارة تأمين الطرق، والنقيب ياسر نجلة إلى تامين الطرق، والنقيب محمد أبو يديك إلى مباحث بدر، والنقيب محمد عبد الفتاح صادق معاونا لمباحث مركز بدر، والنقيب محمد علاء إدارة المرور، والنقيب مصطفى رمزي معاونا وحدة البحث بإدارة الترحيلات، والنقيب أشرف جنيدي إلى إدارة تأمين الطرق.



وتم نقل النقيب هادي غراب إلى إدارة المرور، والملازم أول أحمد جلال لوحدة مباحث الرحمانية، والنقيب أحمد غازي كرئيس لنقطة درشابة، والنقيب مصطفى أحمد عبد الرازق كمعاون لمباحث قسم شرطة كفر الدوار، وملازم أول حسام عمارة لتأمين الطرق، والنقيب محمد عبد الرحمن إلى مركز شرطة بدر، وملازم أول زين العابدين مصطفى، والنقيب محمد ممدوح لإداراة تأمين الطرق، والنقيب محمد سمير إلى قوات الأمن بدمنهور.





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