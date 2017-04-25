الأقصر - محمد محروس: أحال المهندس أشرف الحويحي، رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، اليوم الثلاثاء، 3 أطباء و7 من أفراد طاقم التمريض بمستشفى إسنا المركزى للتحقيق؛ لتغيبهم عن العمل دون سند قانوني

وكان |الحويحي| قد عقد جولة تفقدية بمستشفى إسنا المركزي، بناء على تعليمات الدكتور محمد بدر، محافظ الأقصر؛ لمتابعة مدى سير العمل وحسن انتظامه، ولاحظ خلال تفقده للمستشفى غياب 3 أطباء و7 من أفراد طاقم التمريض دون سند قانوني.

مشاركة في: Facebook del.icio.us Digg StumbleUpon Twitter masrawy بواسطة