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إحالة 10 من الأطباء وأفراد طاقم التمريض بمستشفى إسنا للتحقيق
25
ابريل
2017
13:11 PM
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الأقصر - محمد محروس: أحال المهندس أشرف الحويحي، رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، اليوم الثلاثاء، 3 أطباء و7 من أفراد طاقم التمريض بمستشفى إسنا المركزى للتحقيق؛ لتغيبهم عن العمل دون سند قانوني
وكان |الحويحي| قد عقد جولة تفقدية بمستشفى إسنا المركزي، بناء على تعليمات الدكتور محمد بدر، محافظ الأقصر؛ لمتابعة مدى سير العمل وحسن انتظامه، ولاحظ خلال تفقده للمستشفى غياب 3 أطباء و7 من أفراد طاقم التمريض دون سند قانوني.
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