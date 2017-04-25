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باحثة بـ«الطاقة الذرية» تبتكر مادة تنقذ المصابين من بتر الأطراف
25
ابريل
2017
04:43 AM
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قالت الدكتورة نعيمة الجندي، الباحثة بمركز الطاقة الذرية: إنها ابتكرت مادة تساعد على شفاء الجروح والحالات المستعصية التي تقتضي بتر أحد الأطراف بالجسم
وأضافت لـ|فيتو|، أن المادة التي ابتكرتها تساعد في إنتاج خلايا حية تعويضية في حالة حدوث قطع بالأنسجة، وبمجرد وضعها على الجرح تعمل على تشابك بروتين الدم؛ حيث توقف النزيف في الحال ويتحول الجزء الذي ينزف إلى فقاعة تجف وتتحول لقشرة.وأشارت الباحثة بالطاقة الذرية، أن نسبة أمان بالمادة المبتكرة عالية؛ حيث تم تجرِبتها بأحد المستشفيات بالسعودية، وساعدت في إنقاذ سيدة مصابة من بتر رجلها.وأوضحت أن المادة لم تطرح في الأسواق بعد، وأنها قدمت طلبا لاختبارها بوزارة الصحة لكن لم يستجب أحد، رغم أهميتها في إنقاذ الكثيرين ممن تستوجب حالاتهم بتر أحد الأطراف كما أن سعرها زهيد.
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