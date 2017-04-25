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شاهد.. مواطنون عن توريث ﺍﻟﻮﻇﺎﺋ
تقدم ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﻨﻌﻢ ﺍﻟﻌﻠﻴﻤي، ﻋﻀﻮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺑﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ، بمشروع قانون ﻳﻘﻀي ﺑﻤﻨﺢ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﺣﻖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺃﺣﺪ ﺃﻗﺎﺭﺑﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓي ﻣﺤﻞ ﻭﻇﻴﻔﺘﻪ، ﺇﺫﺍ ﺧﺮﺝ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ ﻓي ﺳﻦ ﺍﻟـ 50
رصدت كاميرا |بوابة الوفد| آراء المواطنين حول مشروع قانون وراثة الأبناء الوظائف الحكومية وخروج الموظف على سن ٥٠ ، وهل يساهم هذا القانون للقضاء على ظاهرة البطالة أم لا؟.
وأجمع عدد من المواطنين على رفضهم التام لهذا المقترح، مؤكدين أن هذا المشروع يظلم كثيرًا من الشباب الذين لديهم خبرة ويأتون بشباب ليس لديهم إدراك لهذة المناصب، مشيرين إلى أنه لا مانع لضخ دماء جديدة من الشباب للعمل بالوظائف الحكومية ولكن تكون مبنية على أساس الكفاءة و الخبرة و ليس التوريث متابعين: |إنه قانون ظالم|.
وأضاف آخرون |ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ أن ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻓي ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ ﺭﺳﻤﻴﺔ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟي ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺮﻓﺾ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺃﻭ ﺣﺘﻰ ﺗﺰﻛﻴﺔ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓي ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ|.
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