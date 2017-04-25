قال الشيخ عبد الخالق الشبراوي، شيخ الطريقة الشبراوية البرهامية: إن منع الأمن من إقامة السرادقات في مولد السيدة زينب إجراء احترازي نظرا للظروف التي تمر بها مصر ومواجهة الإرهاب، مشيرا إلى أن هذا الإجراء لا يعني إلغاء الاحتفال بالمريدين