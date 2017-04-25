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عبد الخالق الشبراوي: منع إقامة سرادقات بمولد السيدة إجراء احترازي
25
ابريل
2017
03:44 AM
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قال الشيخ عبد الخالق الشبراوي، شيخ الطريقة الشبراوية البرهامية: إن منع الأمن من إقامة السرادقات في مولد السيدة زينب إجراء احترازي نظرا للظروف التي تمر بها مصر ومواجهة الإرهاب، مشيرا إلى أن هذا الإجراء لا يعني إلغاء الاحتفال بالمريدين
وأضاف لـ|فيتو|، أن احتفال المريدين بالمولد سيكون داخل صحن المسجد وعلى الأرصفة بالإضافة للتواجد في الطرق القريبة من مقام السيدة زينب.وأوضح |الشبراوي|، أن الاحتفال بمولد السيدة زينب لا يعني عدم التعاون مع الأمن خاصة وأن السرادقات يسهل اختراقها واستغلالها من قبل الجماعات الإرهابية لتنفيذ مخططهم.
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