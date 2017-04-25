قال هشام الحصري، عضو مجلس النواب: إن دعوة حزب البناء والتنمية الذراع السياسي للجماعة الإسلامية، للتصالح مع الجماعات الإرهابية في سيناء بإعلان وقف العمليات ضد مؤسسات الدولة المصرية والدخول في حوار من أجل المصالحة، هو أمر غير مقبول بالمرة

وأضاف لـ|فيتو|: |لا يجوز التصالح مع من تلوثت يده بالدماء، وقتل العديد من رجال الشرطة والقوات المسلحة والمدنيين وفجر الكنائس، ولا يوجد مصري واحد يقبل التصالح مع قتلة|. ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن الدعوات المتكررة للتصالح مع الإرهابيين، تؤكد ضعف تأثيرهم وفشلهم في تنفيذ مخططاتهم بتفكيك الدولة المصرية، كما تؤكد مواجهتهم وملاحقتهم أمنيا بشكل جيد. كان حزب البناء والتنمية، دعا الجماعات الإرهابية في سيناء إلى اتخاذ قرار بإعلان وقف العمليات ضد مؤسسات الدولة المصرية، في ذكرى عيد تحرير سيناء، ضمن مبادرة شاملة على غرار مبادرة وقف العنف التي أعلنت عنها الجماعة في منتصف التسعينيات.