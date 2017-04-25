الدقهلية - رامي القناوي: تمكن ضباط مباحث التموين في مديرية أمن الدقهلية من ضبط 150 طن قمح من المحصول المحلي، محملة على سيارتين قبل تهريبها خارج المحافظة

تلقى اللواء أيمن الملاح، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من العميد باهي زقزوقن مدير مباحث التموين، بورود معلومات أكدتها التحريات السرية بقيام |م. ع. ع| 29سنة - تاجر حبوب، مقيم بعزبة الشربيني مركز بلقاس، بتجميع كميات كبيرة من القمح المحلي لموسم 2017 في محاولة تهريبها خارج المحافظ بغرض استخدامها في السوق السوداء.

شُكلت حملة أمنية من ضباط مباحث التموين وعدد من مفتش التموين، أسفرت عن ضبط السيارة رقم (د م ب 7538 نقل / د هـ ر 2143 مقطورة ) قيادة | أحمد. ش. أ.| 48سنة - سائق مقيم بندر بلقاس، محملة بكمية من القمح تزن 77 طن، والسيارة رقم ( د و ع 6398 نقل / د هـ ر 2561 مقطورة ) قيادة |السيد. أ. ع| 30 سنة، سائق مقيم بندر بلقاس، محملة بكمية من القمح تزن 73 طن، أمام قرية كفر غنام مركز السنبلاوين.

بسؤال قائدي السيارتين أقرا أنهما كانا في طريقهما لتوصيلها إلى مدينة ههيا بمحافظة الشرقية.

جرى التحفظ على السيارتين والمضبوطات بصوامع الغلال في منطقة سندوب تحت تصرف النيابة العامة، وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري وضبط مالك الحمولة، وحرر المحضرين رقمي |4082 ، 4083| إدارى مركز شرطة السنبلاوين.

يذكر أن محافظ الدقهلية، الدكتور أحمد الشعراوي، أصدر ألأاحد الماضي قرارًا بحظر نقل القمح المنتج محليًا خارج حدود المحافظة على أن يتم توريد كميات القمح التي يتم ضبطها بالمخالفة إلى الشون والصوامع التابعة للجهات المسوقة بالمحافظة.​

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