اخبار مصر
-
رياضة
- نشرة الرياضة وأبرزها.. فوز الأهلي والزمالك في الدوري
- سيد عبد الحفيظ: طنطا منافس قوي ونمر بمرحلة صعبة
- محمد صلاح يحصل على أفضل لاعب في مباراة روما وبيسكارا
- نيوكاسل يعود للدوري الإنجليزي الممتاز بعد التغلب على بريستون
- البدري يتراجع ويمنح لاعبي الأهلي راحة من التدريبات غدا
- نيوكاسل يصعد للدوري الانجليزي الممتاز
- البدري: طنطا فريق مميز وأتمنى إنهاء الدوري بدون هزيمة
- خالد عيد: طنطا ند قوي للأهلي والخبرة حسمت اللقاء
- جدول ترتيب الدوري العام بعد الجولة الـ25
- الزهور يقود الأندية لإعفاء الهيئات الرياضية من القيمة المضافة
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
مدير إدارة بلبيس التعليمية: التحقيق في تحرش عامل بتلميذات في مدرسة أبو بكر الإبتدائية
25
ابريل
2017
00:11 AM
بواسطة
كتبت – سحر عزام: قال سليمان الزير، مدير إدارة بلبيس التعليمية بالشرقية إنه صدر قرار بنقل العامل المتهم بالتحرش بالتلميذات في مدرسة أبو بكر الإبتدائية لديوان عام الإدارة التعليمية واستبعاد مدير المدرسة لديوان عام الإدارة وذلك لحين الانتهاء من التحقيقات
وأضاف الزير، في مداخلة هاتفية مع برنامج |صح النوم| المذاع على قناة |lTC| مساء اليوم الإثنين، أن الإدارة التعليمية ببليس فور تلقيها شكاوى من أحد أولياء الأمور تحركت على الفور وتم استدعاء الشئون القانونية بالمدرسة، لافتًا لتواصل الإخصائية النفسية والاجتماعية مع التلميذات بعد تعرضهن للتحرش لتقديم الدعم لهن.
بواسطة
التعليقات
المزيد في اخبار مصر
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع