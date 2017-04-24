كتب– طه عبيد: فتحت سلطات مطار القاهرة الدولي، الاثنين، استراحة الرئاسة لاستقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد زيارة إلى السعودية استغرقت يومين التقى خلالها الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين

غادر الرئيس عبدالفتاح السيسي،​ رئيس جمهورية مصر العربية، الرياض بعد زيارة رسمية للمملكة.

وكان في وداعه في قاعدة الملك سلمان الجوية الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد؛ الوزير المرافق، وقائد قاعة الملك سلمان الجوية اللواء الطيار الركن محمد بن علي العواجي، وسفير مصر لدى المملكة ناصر حمدي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).

يُذكر أن الرئيس المصري بدأ أمس زيارة رسمية للمملكة، والتقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في قصر اليمامة بالرياض أمس؛ حيث عقدا جلسة مباحثات رسمية جرى خلالها استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة ومجالات التعاون بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى بحث مستجدات الأحداث في المنطقة.

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