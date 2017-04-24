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مصادر: صدام قطارين في طره وراء ارتباك حركة مترو حلوان -صور
كتب- عبدالله قدري:استمر ارتباك حركة الخط الأول بمترو الأنفاق، بعد مرور أكثر من 12 ساعة من سقوط 3 عربات بإحدى القطارات داخل المترو بسكة التخزين في الورشة الفنية بطره، أمس الأحد
وفي حين لم يعلن أي مسؤول سبب سقوط العربات الثلاثة، قالت مصادر من داخل ورش طره في تصريحات خاصة لـ|مصراوي|، إن أسباب سقوط العربات الثلاثة جاء نتيجة لتصادم قطارين خاليين من الركاب بمترو الأنفاق في سكة التخزين بورشة طره الفنية.
وأضافت المصادر: |أن أحد سائق أحد القطارين كان يقود المترو من الكابينة الخلفية، وهو ما يسمى بـ|التدفيع|، وهذا الأمر لابد أن يكون معه إذن للتدفيع ومساعد خاص يساعده في الرؤية، لكن هذا لم يحدث|، مشيرًا إلى أنه أثناء |التدفيع| اصطدم القطار بآخر كان خارجًا من ورش التخزين، ما أدى إلى سقوط ثلاث عربات.
من جانبه، توجه وزير النقل هشام عرفات مساء أمس إلى موقع الحادث، وأكد عدم وجود إصابات نتيجة الحادث، مشيرًا إلى فتح تحقيق فوري ومحاسبة المخطئ.
في السياق ذاته، قال أحمد عبد الهادي المتحدث باسم مترو الأنفاق، إنه جاري إصلاح العطل، مؤكدًا أن الحركة ستعود إلى طبيعتها خلال ساعات.
وأضاف لمصراوي، أن حركة المترو تعمل من حلوان إلى المعصرة بشكل طبيعي في الاتجاهين، ومن المعصرة حتى طره البلد في اتجاه واحد، ومن طره البلد حتى المرج في الاتجاهين.
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