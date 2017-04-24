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الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس غدا الثلاثاء
كتبت- مادي غيث: أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن طقس غدًا الثلاثاء معتدل الحرارة على كافة الأنحاء نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على السواحل الشمالية، ومدن القناة، والوجه البحري والقاهرة
وقالت هيئة الأرصاد في بيان لها، إن الرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة، تنشط على سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس، والبحر الأحمر، مما يؤدي إلي اضطراب الملاحة البحرية هناك.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا الثلاثاء، على أنحاء البلاد:
القاهرة 16 26
الإسكندرية 15 23
مرسى مطروح 15 22
بورسعيد 16 22
دمياط 16 22
الإسماعيلية 16 26
السويس 15 27
العريش 16 24
نخل 10 24
طابا 11 25
الطور 15 25
مرسي علم 17 30
الغردقة 15 25
شرم الشيخ 19 32
رفح 15 23
كاترين 09 24
سيوة 12 25
المنيا 13 27
الفيوم 14 27
رأس سدر 14 27
أبوسمبل 17 32
وسط الدلتا 16 26
أسيوط 12 27
سوهاج 14 27
الأقصر 17 32
أسوان 18 33
شلاتين 22 28
حلايب 23 26
الوادي الجديد 16 30
قنا 15 32
نوبيع 17 29
السلوم 12 22
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