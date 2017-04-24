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استمرار ارتباك الخط الأول للمترو.. وعبدالهادي: عودة الحركة لطبيعتها خلال ساعات
كتب- عبدالله قدري: شهدت حركة الخط الأول بمترو الأنفاق ارتباكًا صباح الاثنين، بعد استمرار أزمة سقوط عربة إحدى القطارات في الورشة الفنية بطره
وقال أحمد عبد الهادي، المتحدث باسم هيئة مترو الأنفاق، إنه |لا يوجد توقف لحركة المترو بخط (المرج - حلوان).. ولكن الحركة ليست كالمعتاد|.
أضاف في تصريحات لقناة |اكسترا نيوز|، أن حركة المترو ستعود إلى طبيعتها بالخط الأول خلال الساعات القليلة القادمة.
وذكر أحد الركاب، أن تأخر إصلاح العطل تسبب في زحام بين الركاب مع تأخر المترو عن الوصول نتيجة استخدام قضبان واحدة لمرور الاتجاهين من محطة المعصرة حتى محطة طره البلد.
كان المهندس خالد صبره، العضو المنتدب لتشغيل وصيانة شركة مترو الأنفاق، قال لمصراوي أمس، إن حركة الخط الأول بمترو الأنفاق تعطلت بشكل جزئي، مساء الأحد، نتيجة سقوط إحدى عربات قطار أثناء تخزينه في ورش طره.
وتوجه مهندسو الصيانة بالمترو توجهوا إلى الورشة الفنية بطره لرفع آثار السقوط إلا أنه يبدو أن رفع آثار السقوط لم ينته بعد.
ولفت إلى أن حركة المترو تعمل من حلوان إلى المعصرة بشكل طبيعي في الاتجاهين، ومن المعصرة حتى طره البلد في اتجاه واحد، ومن طره البلد حتى المرج في الاتجاهين.
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