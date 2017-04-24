أكد المهندس محمد السيد، رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، أن الهدف من حث المشتركين على شراء لمبات الليد الموفرة هو تعزيز ثقافة الاستهلاك وتوفير 150 ميجاوات

وقال رئيس الشركة في تصريح خاص لـ«فيتو»، إنه تم توزيع أكثر من مليون و250 ألف لمبة ليد موفرة على المشتركين من خلال منافذ الشركة في إطار النطاق الجغرافي الخاص بالمشتركين، مشيرا إلى إقبال المشتركين على شراء لمبات موفرة قدرة 9 وات.يذكر أن وزارة الكهرباء تتيح حرية الاختيار للمشتركين شراء لمبات الليد الموفرة من 4 وحتى 20 لمبة وبالتقسيط على الفاتورة لمدة 36 شهرًا، وبدون فوائد.