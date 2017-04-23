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رئيس شركة الإسكندرية: لا خلافات بين التموين والزراعة بسبب الزيت
23
ابريل
2017
04:43 AM
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قال أحمد عبدالوهاب، رئيس شركة الإسكندرية للزيوت التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين، إن ما يثار حول وجود خلافات بين وزارتي التموين والزراعة لا أساس له من الصحة حول كون الزيت سلعة إستراتيجية، تستورد مصر منها ما يقرب من أكثر من 97% من احتياجاتها من الخارج
وأوضح عبدالوهاب لـ|فيتو|، أن هناك تعاونًا مع الزراعة التي تسعى إلى التوسع في زراعة المحاصيل الزيتية من فول الصويا وعباد الشمس وبذرة القطن للحد من الاستيراد، لافتًا إلى أن استهلاك مصر يصل إلى 2.1 مليون طن زيت سنويًّا، في حين يبلغ سعر طن فول الصويا في بورصة الزيوت العالمية 760 دولارًا وطن عباد الشمس 770 دولارًا.
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