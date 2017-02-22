قال شريف الروبي، عضو المكتب السياسي لحركة 6 أبريل الجبهة الديمقراطية، إن مطالبة الشباب بخوض الانتخابات المحلية، هو درب من دروب العبث في ظل رفض شبابي للدستور والنظام الحالي