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شريف الروبي: الشباب يرفض المشاركة في انتخابات المحليات
22
فبراير
2017
03:45 AM
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قال شريف الروبي، عضو المكتب السياسي لحركة 6 أبريل الجبهة الديمقراطية، إن مطالبة الشباب بخوض الانتخابات المحلية، هو درب من دروب العبث في ظل رفض شبابي للدستور والنظام الحالي
وأضاف لـ«فيتو»، أن اللعبة الانتخابية هي لعبة رأس مال، والثورة ليس لديها رأس مال إذن فهي ستخوض معركة خاسرة بكل تأكيد ولا تستطيع حينها الجهر بتزويرها لأنها ارتضت المشاركة من الأساس.
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