قال وحيد سعودي خبير الأرصاد الجوية، إن البلاد تتعرض اليوم الأربعاء، لأمطار غزيرة على السواحل الشمالية وخفيفة على القاهرة والوجه البحري، مناشدا المواطنين باتخاذ الآتي:1- الابتعاد تماما عن تيارات الهواء شديدة البرودة

2- ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة بقدر الإمكان خاصة خلال ساعات الليل المتأخرة، وحتى الساعات الأولى من الصباح.3- الابتعاد عن الأنشطة البحرية.4- القيادة بهدوء على الطرق خاصة على الطرق السريعة والطرق المؤدية من وإلى سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.جدير بالذكر من الممكن تعرض البلاد لمثل هذه الموجات مجددًا طالما توافرت لها نفس التوزيعات الضغطية حيث مازلنا في فصل الشتاء.