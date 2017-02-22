انطلقت جلسة المباحثات بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وملك الأردن عبدالله الثاني منذ قليل بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة

ومن المقرر أن تتناول القمة المصرية-الأردنية، سبل تعزيز العلاقات الثنائية وبحث التحديات التي تواجه المنطقة وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في سوريا وليبيا واليمن وفلسطين والتعاون في مكافحة الإرهاب.