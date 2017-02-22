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آمنة نصير: السلفيون غير مؤهلين للفتوى
قالت الدكتورة آمنة نصير عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر، |إن تقديم مشروع قانون بتجريم الفتوى لغير المختصين الذي سيتم مناقشته بالبرلمان أمر جيد، وخاصة الفتوى التي تأتي من التيارات المتشددة مثل السلفيين|
وأضافت لـ|فيتو|، أن الفتوى نتاج لمعرفة الفقه وتشريعه، ثم بعد ذلك القدرة على الاستيعاب والتحليل، لافتة إلى أن السلفيين يأخذون بظاهر النصوص، دون إعمال العقل.وأوضحت أنه إذا كان الهدف من هذا التشريع هو ضبط الفتوى فهو أمر جيد، مشيرة إلى أن السلفيين غير مؤهلين للفتوى، ويعتمدون على الأحاديث فقط، بالتالي تأتي الفتوى ينقصها الكثير.وتناقش لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها الإثنين المقبل، الاقتراح بقانون المقدم من النائب مصطفى الجندي، رئيس لجنة الشئون الأفريقية بالبرلمان، بشأن تجريم الفتوى لغير المتخصصين، بحضور ممثلين عن وزارة العدل وعن دار الإفتاء.
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