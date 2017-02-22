وأضافت لـ|فيتو|، أن الفتوى نتاج لمعرفة الفقه وتشريعه، ثم بعد ذلك القدرة على الاستيعاب والتحليل، لافتة إلى أن السلفيين يأخذون بظاهر النصوص، دون إعمال العقل.وأوضحت أنه إذا كان الهدف من هذا التشريع هو ضبط الفتوى فهو أمر جيد، مشيرة إلى أن السلفيين غير مؤهلين للفتوى، ويعتمدون على الأحاديث فقط، بالتالي تأتي الفتوى ينقصها الكثير.وتناقش لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها الإثنين المقبل، الاقتراح بقانون المقدم من النائب مصطفى الجندي، رئيس لجنة الشئون الأفريقية بالبرلمان، بشأن تجريم الفتوى لغير المتخصصين، بحضور ممثلين عن وزارة العدل وعن دار الإفتاء.