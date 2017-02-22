يصل مطار القاهرة الدولى، ظهر اليوم الأربعاء، جثمان الشيخ عمر عبدالرحمن، المفتي السابق والزعيم الروحي للجماعة الإسلامية، قادما من الولايات المتحدة الأمريكية، بعد أن وافته المنية السبت الماضي بأحد السجون الأمريكية

وتوفى عمر عبدالرحمن عن عمر يناهز 78 عاما، حيث قضى أكثر من 20 عاما داخل السجون الأمريكية، كما أنه كان متهما في فترة الثمانينيات بإصداره فتوي قتل الرئيس الراحل أنور السادات، قبل أن تبرءه المحكمة، ويسافر إلى العديد من الدول أبرزها السعودية والسودان وباكستان وأمريكا.وأعلن العديد من قيادات الجماعة الإسلامية المنتمين لحزب البناء والتنمية الحضور إلى مطار القاهرة لاستقبال الجثمان، قبل دفنه عصر اليوم بمسقط رأسه بالجمالية بمحافظة الدقهلية.