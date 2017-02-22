كتب ـ حاتم أبو النور:نفى مصدر مقرب من المستشار عدلي منصور الرئيس السابق للجمهورية، ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء الثلاثاء، عن وفاة منصور الرئيس السابق للمحكمة الدستورية

وأضاف المصدر -الذي طلب عدم ذكر اسمه- لمصراوي اليوم الأربعاء، أن رئيس المحكمة الدستورية السابق يتمتع بصحة جيدة، ويقيم بمنزله الكائن بمحافظة الجيزة، مشددًا على أنه يمارس حياته بشكل طبيعي جدًا ولا أي خطر على حالته الصحية.

وتولى المستشار عدلي منصور رئاسة الجمهورية في مصر بموجب منصبه السابق كرئيس للمحكمة الدستورية، وذلك عقب ثورة 30 يونيو، إلى أن تم انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسًا للبلاد في يونيو 2014.

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