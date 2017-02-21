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قمة مصرية أردنية بالاتحادية اليوم.. ومراسم استقبال رسمية للملك عبدالله الثاني
21
فبراير
2017
09:45 AM
بواسطة
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بواسطة
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