وأكد المكتب الإعلامي للشركة الراعية للحدث |برايم فارما|، أن ميسي يصل إلى مصر عصر الثلاثاء. وكانت الزيارة تأجلت مرتين، حيث تحدد لها في ديسمبر من العام الماضي، ثم الأربعاء الماضي، ولكنها تجلت أيضًا عقب الخسارة الكبيرة لبرشلونة في ملعب حديقة الأمراء على يد باريس سان جيرمان الفرنسي برباعية نظيفة في ذهاب دور 16 بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم الثلاثاء الماضي. يشار إلى أن برنامج الزيارة يشمل العديد من الفقرات أهمها المؤتمر الرئيسي للكشف عن إعلان ميسي لدعم علاج مرضى فيروس سي، وسط حضور نخبة من الوزراء ونجوم الكرة والفن. وعلقت الجهات الداعمة لحملة |تور آند كيور|، اللافتات الإعلانية بكافة المناطق ذات الكثافات المرورية العالية في القاهرة في مشهد ينم عن استعدادات حقيقية للترحيب بوصوله.