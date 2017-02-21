يلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة، ملك الأردن عبدالله الثاني؛ لبحث تعزيز العلاقات المصرية الأردنية المشتركة، وآخر تطورات الوضع في المنطقة، وعلى رأسها مكافحة التنظيمات الإرهابية، والأزمات في سوريا وليبيا واليمن وعملية السلام