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قمة مصرية - أردنية اليوم في الاتحادية
21
فبراير
2017
07:43 AM
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يلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة، ملك الأردن عبدالله الثاني؛ لبحث تعزيز العلاقات المصرية الأردنية المشتركة، وآخر تطورات الوضع في المنطقة، وعلى رأسها مكافحة التنظيمات الإرهابية، والأزمات في سوريا وليبيا واليمن وعملية السلام
وتتسم العلاقات |المصرية - الأردنية| بأنها نموذج يحتذي به في العلاقات العربية سواء من حيث قوتها ومتانتها من خلال التشاور المستمر بين مصر والأردن، أوالزيارات المتبادلة بين القيادتين المصرية والأردنية.
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