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شريف إسماعيل يستقبل اليوم نائب رئيس البرلمان الألماني
يستقبل المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، «يوهانيس زينجهامر» نائب رئيس البرلمان الألماني، وذلك بحضور سفير ألمانيا بالقاهرة
ويناقش اللقاء تعزيز سبل التعاون مع ألمانيا في مختلف المجالات، ولا سيما على صعيد تعزيز التواصل والتعاون البرلماني، بالإضافة إلى زيادة التعاون الاقتصادي والتدريب الفني.يذكر أن الشركات الألمانية ساهمت في العديد من المشروعات التنموية، التي تُنفذها مصر، وأثبتت الشركات خلال عملها بالمشروعات المصرية كفاءة ودقة وسرعة الإنجاز، تدعو للتقدير، وتعكس الشخصية الألمانية في احترام قيمة العمل. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى نائب رئيس البرلمان الألماني أمس الإثنين، وطلب نقل تحياته إلى المستشارة الألمانية |أنجيلا ميركل|، مشيدًا بالزخم المتنامي في العلاقات المصرية الألمانية، واللقاءات المتعددة التي عقدها مع المستشارة الألمانية، على مدار العامين الماضيين.
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