تلتقي اليوم الثلاثاء، السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، 24 سفيرا من مختلف دول العالم، في مائدة مستديرة؛ لبحث تبادل الخبرات حول خدمة المواطنين بالخارج، الساعة الحادية عشرة صباحا بأحد فنادق القاهرة

يأتي اللقاء لتحقيق أقصى استفادة للمواطنين في الخارج، وبحث سبل دعم خطط الحكومة في المبادرات التي تطلقها للاستفادة من خبرات المواطنين في الخارج، ومناقشة حقوقهم، وطرح رؤى للاستفادة من تجارِب الدول المختلفة في مشاركة مواطنيها بالخارج.