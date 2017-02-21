وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، وتكون متكاثرة يصاحبها سقوط الأمطار في أقصى الغرب، والرياح أغلبها شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.والبحران الأحمر والمتوسط حالتهما معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيهما من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.