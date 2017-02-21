قال النائب محمد عطا عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، |إنه من حق الدكتور عمرو الشوبكي إقامة دعوى قضائية ضد مجلس النواب يطالب فيها بتعويض مادي عما لحقه من أضرار نتيجة تأخر تنفيذ حكم محكمة النقض القاضي ببطلان عضوية أحمد مرتضى منصور وتصعيد الشوبكي بدلا منه|

وأضاف |عطا| في تصريح لـ|فيتو|، أن اللجنة انتهت من إعداد تقريرها بشأن أزمة حكم محكمة النقض ببطلان عضوية أحمد مرتضى منصور وتصعيد عمرو الشوبكي، وأقرت بأحقية تصعيد الشوبكي، لافتا إلى أن الأمر الآن أصبح في حوزة هيئة مكتب البرلمان لتحديد موعد لعرض الأمر على الجلسة العامة وأخذ رأى الأعضاء. كان الدكتور عمرو الشوبكي حصل في وقت سابق على حكم من محكمة النقض بأحقيته في مقعد منافسه أحمد مرتضى منصور وتصعيده للبرلمان، وهو الحكم الذي لم يتم تنفيذه إلى الآن رغم مرور 6 أشهر على صدوره.