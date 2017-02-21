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مصادر بـ«أون أي»: زيارة ميسي في موعدها ولم يبلغنا أحد بإلغائها
نفت مصادر مطلعة بقناة |أون أي| ما أثير بشأن تأجيل زيارة نجم الكرة العالمية ونادي برشلونة الإسباني، الأرجنتيني ليونيل ميسي، إلى القاهرة، عصر اليوم، مؤكدة أنه لم يخطر أحد إدارة القناة بشأن تأجيل الزيارة
وأضافت المصادر أن ليونيل ميسي يصل في موعده إلى القاهرة، ويسجل لقاء عمرو أديب في موعده المقرر له، ولم تتلق إدارة البرنامج أي إخطارات بتأجيل حوار أديب مع النجم العالمي. ومن المقرر أن يصل نجم الكرة العالمية ونادي برشلونة الإسباني، الأرجنتيني ليونيل ميسي، إلى مصر عصر اليوم الثلاثاء؛ لإتمام زيارته للترويج للسياحة العلاجية والتي سبق وتأجلت مرتين، ضمن حملة |تور آند كيور| وتحت شعار |عالم خال من فيروس سي|. ويشمل برنامج الزيارة العديد من الفعاليات، أبرزها المؤتمر الرئيسي للكشف عن إعلان ميسي لدعم علاج مرضى فيروس سي، بحضور نخبة من الوزراء ونجوم الكرة والفن. وعلقت الجهات الداعمة لحملة |تور آند كيور| اللافتات الإعلانية بكافة المناطق ذات الكثافات المرورية العالية بالقاهرة؛ للترحيب بالنجم العالمي.
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