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«الزراعة» تبدأ تلقي طلبات نقل مزارع الدواجن إلى الصحراء
21
فبراير
2017
03:43 AM
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قالت الدكتور منى محرز نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والثروة السمكية، |إن وزارة الزراعة فتحت الباب أمام مربي الدواجن؛ لتقديم طلبات نقل مزارعهم إلى الظهير الصحراوي المحيط بمحافظاتهم، وسيتم دراسة الطلبات وبحثها جيدا لتقرير أحقيتها بالنقل|
وأضافت |محرز| في تصريحات لـ|فيتو| أنه على المتقدم لوزارة الزراعة لنقل مزرعته تقديم دراسة جدوى متكاملة تتضمن نوعية الطيور المقرر تربيتها والمساحة المطلوبة والمنطقة المراد الانتقال لها، على أن يتم تخصيص الأرض بنظام حق الانتفاع.وتأتي تلك الخطوة لتواكب طلب نحو 400 من مربي الدواجن في محافظة قنا الانتقال إلى الصحراء لإنشاء مزارع دواجن نموذجية بدلا من المزارع الموجودة في الوادي والدلت،ا والتي خصصت لها الدولة نحو 196 ألف فدان.
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