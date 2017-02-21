وأضافت |محرز| في تصريحات لـ|فيتو| أنه على المتقدم لوزارة الزراعة لنقل مزرعته تقديم دراسة جدوى متكاملة تتضمن نوعية الطيور المقرر تربيتها والمساحة المطلوبة والمنطقة المراد الانتقال لها، على أن يتم تخصيص الأرض بنظام حق الانتفاع.وتأتي تلك الخطوة لتواكب طلب نحو 400 من مربي الدواجن في محافظة قنا الانتقال إلى الصحراء لإنشاء مزارع دواجن نموذجية بدلا من المزارع الموجودة في الوادي والدلت،ا والتي خصصت لها الدولة نحو 196 ألف فدان.