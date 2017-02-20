كتبت- سحر عزام: قال الإعلامي عمرو أديب إن اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي سيكون غدًا في القاهرة بعد تأجيل زيارته الأسبوع الماضي عقب هزيمة فريقه برشلونة الإسباني

وأضاف أديب- خلال تقديمه برنامج |كل يوم| المذاع على قناة |On e| مساء اليوم الاثنين - |بعون الله وإن شاء الله بحول الله وبتوفيق الله ميسي بكرة في مصر، يجعل كلامنا خفيف، الراجل جايب هدفين إمبارح، والمفروض يجي مصر ويكون مذاجه عنب|.

وأشار الإعلامي عمرو أديب إلى التغطية الإعلامية لزيارة ليونيل ميسي لمصر من خلال البث المباشر للبرنامج غدًا الثلاثاء في الساعة الخامسة والنصف مساءً بدلًا من الساعة التاسعة والنصف، لافتًا إلى إن كل تأخيرة وفيها خيرة وإن ميسي سيحضر لمصر في وقت مبكر من صباح غدًا ليتوجه بعدها للأهرامات والتقاط صور في وقت مبكر من اليوم.

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