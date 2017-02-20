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رفعت قمصان: قانون الهيئة الوطنية للانتخابات سيرى النور قريبا
20
فبراير
2017
23:12 PM
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كتبت– سحر عزام: قال اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء للانتخابات إن قانون الهيئة الوطنية للانتخابات سيرى النور قريبًا وفقا لما جاء في دستور 2014، مشيرًا إلى إن هذه الهيئة ستضمن الاستقلالية للانتخابات
وأضاف قمصان- في مداخلة هاتفية مع برنامج |هنا العاصمة| المذاع على قناة |سي بي سي| مساء اليوم الاثنين- أن إنشاء المفوضية المستقلة للانتخابات يساهم في رفع درجة معيار التنافسية للدول وفقا للمعايير الدولية، لافتًا إلى إن الهيئة الوطنية لها موازنة مستقلة وشخصية اعتبارية مستقلة لا تتبع أي جهة في الدولة.
وأوضح مستشار رئيس الوزراء للانتخابات أن التجديد النصفي للهيئة الوطنية يضمن لها الاستمرارية والاستدامة، مشيرًا إلى إن هذه الهيئة ستختص بكل الانتخابات العامة والاستفتاءات بما فيها انتخابات المجالس المحلية المقبلة.
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